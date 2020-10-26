Эксперт оценила ситуацию с дистанционным образованием в России

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Директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова оценила ситуацию с дистанционным образованием в России.
Эксперт оценила ситуацию с дистанционным образованием в России
  • Pixabay

«Дистанционное обучение весной 2020 года стало серьёзнейшим стресс-тестом для всей системы», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, сейчас технических проблем и ошибок стало меньше, а многие семьи, которым это было необходимо, получили оборудование в пользование.

Эксперт также отметила, что за полгода тысячи школ были подключены к устойчивому интернету, приняты меры по обучению учителей навыкам работы в онлайне.

«Я знаю, что в некоторых регионах сейчас педагоги-предметники апробируют формат смешанного обучения, когда часть программы ребята изучают в классе, а часть — дома. Учителя осваивают новый способ организации образовательного процесса, сочетание традиционных и нетрадиционных форм обучения, решают вопросы перераспределения учебного материала, учебных часов, какие уроки можно вывести в онлайн, а какие — оставить в классе», — сказала Тарасова.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.

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