В России завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

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В Казани прошло торжественное закрытие всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».
В России завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
  • © Минздрав России

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня в каждом регионе Российской Федерации есть возможность бесплатно сдать тест на ВИЧ. В рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» свой ВИЧ-статус узнали около 25 тыс. человек», — заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, это не так много с точки зрения общего числа тестирований, которое ежегодно приближается к десяткам миллионов, но это очень важно с точки зрения информирования.

Экспедиция продолжалась 175 дней.

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о втором в мире пациенте, полностью излечившемся от ВИЧ.

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