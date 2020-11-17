В Подмосковье более 42 тысяч человек стали донорами крови с начала года
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Донорское движение в Подмосковье, несмотря на вызванные пандемией сложности, показало сплочённость, способность объединять усилия. Благодарим всех доноров и приглашаем к нам новых», — заявила главврач областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Донорскую кровь и её компоненты направляют в медучреждения. В частности, она используется для помощи людям, попавшим в ДТП.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве более 4 тыс. человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы.