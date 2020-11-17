В Подмосковье более 42 тысяч человек стали донорами крови с начала года

Жители Московской области помогли региону подготовить не менее 52 тонн донорской крови с начала 2020 года. За десять месяцев донорами стали 42 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Донорское движение в Подмосковье, несмотря на вызванные пандемией сложности, показало сплочённость, способность объединять усилия. Благодарим всех доноров и приглашаем к нам новых», — заявила главврач областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорскую кровь и её компоненты направляют в медучреждения. В частности, она используется для помощи людям, попавшим в ДТП.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве более 4 тыс. человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы.