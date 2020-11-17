В Нижневартовске рассказали об открытии нового госпиталя для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Нижневартовске рассказали об открытии нового госпиталя для приёма пациентов с COVID-19. Учреждение создано на базе окружной больницы №2. Для этого в стационаре выделили три верхних этажа.
В Нижневартовске рассказали об открытии нового госпиталя для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

«Госпиталь рассчитан на 300 коек, 220 из которых оборудованы кислородом, десять выделены под интенсивную терапию. В настоящее время проводится дополнительное обучение персонала», — заявили в департаменте.

На данный момент в регионе развёрнуто около трёх тысяч коек для больных коронавирусом.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить