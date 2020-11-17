В Нижневартовске рассказали об открытии нового госпиталя для пациентов с COVID-19

В Нижневартовске рассказали об открытии нового госпиталя для приёма пациентов с COVID-19. Учреждение создано на базе окружной больницы №2. Для этого в стационаре выделили три верхних этажа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

«Госпиталь рассчитан на 300 коек, 220 из которых оборудованы кислородом, десять выделены под интенсивную терапию. В настоящее время проводится дополнительное обучение персонала», — заявили в департаменте.

На данный момент в регионе развёрнуто около трёх тысяч коек для больных коронавирусом.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.