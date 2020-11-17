Восемь человек пострадали при наезде автомобиля под Калининградом

Короткая ссылка
Восемь человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу людей в посёлке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Восемь человек пострадали при наезде автомобиля под Калининградом
  • РИА Новости

«В настоящий момент известно о восьми пострадавших», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, по предварительным данным, 79-летний водитель автомобиля Kia при начале движения с места перепутал педали и наехал на группу людей во время публичных слушаний по проекту генплана посёлка.

СК начал проверку по факту происшествия.

«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Калининградской области производят детальный осмотр места происшествия, тщательно фиксируют обстановку», — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае автомобиль наехал на группу людей, пятеро погибли, ещё пять человек госпитализировали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить