Восемь человек пострадали при наезде автомобиля под Калининградом

Восемь человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу людей в посёлке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«В настоящий момент известно о восьми пострадавших», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, по предварительным данным, 79-летний водитель автомобиля Kia при начале движения с места перепутал педали и наехал на группу людей во время публичных слушаний по проекту генплана посёлка.

СК начал проверку по факту происшествия.

«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Калининградской области производят детальный осмотр места происшествия, тщательно фиксируют обстановку», — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае автомобиль наехал на группу людей, пятеро погибли, ещё пять человек госпитализировали.