В ДТП под Пензой погибли четыре человека

В результате столкновения трёх автомобилей в Мокшанском районе Пензенской области четыре человека погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что в аварию попали легковой автомобиль LADA Priora, Toyota Land Cruiser и автовоз.

«По предварительным данным, в результате происшествия четыре пассажира в автомобиле Priora погибли на месте, один доставлен в медицинское учреждение, водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно о гибели трёх человек в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Иркутской области.