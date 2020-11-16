В ДТП под Пензой погибли четыре человека
- РИА Новости
Уточняется, что в аварию попали легковой автомобиль LADA Priora, Toyota Land Cruiser и автовоз.
«По предварительным данным, в результате происшествия четыре пассажира в автомобиле Priora погибли на месте, один доставлен в медицинское учреждение, водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно о гибели трёх человек в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Иркутской области.