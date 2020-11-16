В ДТП под Пензой погибли четыре человека

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В результате столкновения трёх автомобилей в Мокшанском районе Пензенской области четыре человека погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В ДТП под Пензой погибли четыре человека
  • РИА Новости

Уточняется, что в аварию попали легковой автомобиль LADA Priora, Toyota Land Cruiser и автовоз.

«По предварительным данным, в результате происшествия четыре пассажира в автомобиле Priora погибли на месте, один доставлен в медицинское учреждение, водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно о гибели трёх человек в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Иркутской области.

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