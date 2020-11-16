Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Иркутской области.

Об этом сообщает ГУМВД по Иркутской области.

ДТП произошло на 78-м км автодороги Р258 «Байкал», где автомобиль Toyota Harrier под управлением 34-летней женщины столкнулся с большегрузом DAF.

«В результате аварии две женщины — водитель и 45-летняя пассажирка кроссовера — погибли на месте от полученных травм. В медицинском учреждении скончалась 16-летняя пассажирка иномарки», — говорится в заявлении.

В настоящий момент следователи разбираются в обстоятельствах автомобильной аварии.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли в Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.