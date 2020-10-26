Четыре человека погибли под Красноярском в результате ДТП с грузовиком
- © 24.мвд.рф
«В результате столкновения погиб 17-летний водитель жигулей и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырёхлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители посёлка Памяти 13 Борцов», — говорится в пресс-релизе.
На место ДТП выехало руководство регионального главка МВД России и краевой ГИБДД.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Ивановской области.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.