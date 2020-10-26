Четыре человека погибли под Красноярском в результате ДТП с грузовиком

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Четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли в Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Четыре человека погибли под Красноярском в результате ДТП с грузовиком
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«В результате столкновения погиб 17-летний водитель жигулей и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырёхлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители посёлка Памяти 13 Борцов», — говорится в пресс-релизе.

На место ДТП выехало руководство регионального главка МВД России и краевой ГИБДД.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Ивановской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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