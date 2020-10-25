В результате ДТП в Ивановской области погибли четыре человека

Иномарка врезалась в столб в Ивановской области, четыре человека погибли, сообщил представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

«Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших — все, кто был в салоне», — цитирует РИА Новости Радостина.

По его информации, ДТП произошло около пяти утра на автодороге по направлению к Кохме.

Уточняется, что удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона автомобиля, её тело нашли в придорожном лесу.

На месте происшествия работает полиция.

24 октября в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области два человека погибли и ещё трое пострадали.