В результате ДТП в Ивановской области погибли четыре человека
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«Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших — все, кто был в салоне», — цитирует РИА Новости Радостина.
По его информации, ДТП произошло около пяти утра на автодороге по направлению к Кохме.
Уточняется, что удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона автомобиля, её тело нашли в придорожном лесу.
На месте происшествия работает полиция.
24 октября в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области два человека погибли и ещё трое пострадали.