Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае автомобиль наехал на группу людей, пятеро погибли, ещё пять человек госпитализировали.

Как сообщили в МВД, инцидент произошёл на 26-м километре дороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское.

Полицейские установили, что 27-летний водитель Lada Priora ехал в условиях тумана и заметил два стоящих впереди автомобиля.

«Во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек. В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы ещё пятеро участников аварии», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее один человек погиб и ещё девять пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Воронежской области.