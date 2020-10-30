Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронежской области

Один человек погиб и ещё девять пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Воронежской области.

Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

Уточняется, что ДТП произошло вечером на 423-м км автодороги Курск — Саратов в Грибановском районе у села Верхний Карачан.

«В результате ДТП один человек погиб, девять доставлены в медучреждение. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Борисоглебск — Москва, находились 13 человек», — сказала собеседница.

Ранее в Тюменской области в результате столкновения внедорожника и автобуса пострадали десять человек.