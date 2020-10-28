В результате ДТП в Тюменской области пострадали 10 человек

В результате ДТП в Заводоуковске Тюменской области из-за столкновения внедорожника и автобуса пострадали десять человек.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные областного ГИБДД.

Как уточнили в контрольно-надзорном ведомстве, травмы получили 74-летний водитель Toyota Land Cruiser и девять пассажиров маршрутного автобуса. Один из них госпитализирован.

По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу движения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ФАН сообщало, что председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил возможность ужесточения наказаний за нарушение ПДД.