В Калининградской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что от гриппа привито около 443 тыс. жителей региона.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Александр Кравченко отметил, что за счёт средств федерального бюджета было закуплено более 420 тыс. доз вакцины, а за счёт регионального — 22,5 тыс. доз.

Иммунизация против гриппа осуществлялась как в медицинских организациях, так и в ходе выездной прививочной кампании.

Охват иммунизацией против гриппа составляет 43,75%. В ближайшее время ожидается поставка ещё почти 165 тыс. доз для взрослого населения с тем, чтобы к 1 декабря при использовании вакцины в полном объёме — более 607 тыс. доз — охват населения вакцинацией составил 60%.

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.