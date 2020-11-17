В Калининградской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа

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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что от гриппа привито около 443 тыс. жителей региона.
В Калининградской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Александр Кравченко отметил, что за счёт средств федерального бюджета было закуплено более 420 тыс. доз вакцины, а за счёт регионального — 22,5 тыс. доз.

Иммунизация против гриппа осуществлялась как в медицинских организациях, так и в ходе выездной прививочной кампании.

Охват иммунизацией против гриппа составляет 43,75%. В ближайшее время ожидается поставка ещё почти 165 тыс. доз для взрослого населения с тем, чтобы к 1 декабря при использовании вакцины в полном объёме — более 607 тыс. доз — охват населения вакцинацией составил 60%.

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.

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