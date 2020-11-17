Заслуженный врач России прокомментировал ситуацию с вакцинами от COVID-19

Заслуженный врач России, ведущий портала «К врачу.ру» Михаил Каган прокомментировал ситуацию с вакцинами от COVID-19.

«Если мы надеемся только на одну вакцину, то она должна отвечать трём очень важным условиям. Во-первых, она должна обладать 100%-ной эффективностью. Во-вторых, надо привить 100% людей. В-третьих, должен быть пожизненный иммунитет», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, если бы была 100%-ная уверенность в какой-либо из вакцин, тогда бы можно было обойтись без социального дистанцирования и масок.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.