Заслуженный врач России прокомментировал ситуацию с вакцинами от COVID-19

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Заслуженный врач России, ведущий портала «К врачу.ру» Михаил Каган прокомментировал ситуацию с вакцинами от COVID-19.
Заслуженный врач России прокомментировал ситуацию с вакцинами от COVID-19
  • РИА Новости

«Если мы надеемся только на одну вакцину, то она должна отвечать трём очень важным условиям. Во-первых, она должна обладать 100%-ной эффективностью. Во-вторых, надо привить 100% людей. В-третьих, должен быть пожизненный иммунитет», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, если бы была 100%-ная уверенность в какой-либо из вакцин, тогда бы можно было обойтись без социального дистанцирования и масок.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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