Пассажирка затонувшего парохода «Вера Фигнер» рассказала об эвакуации в годы войны

Людмила Трубникова, пассажирка затонувшего парохода «Вера Фигнер», рассказала об эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Life.ru.

Трубникова была одной из тех, кого эвакуировали из блокадного Ленинграда в 1941 году. Когда началась война, ей было десять лет. Вместе с одноклассниками девочку переправляли в Пермский край.

«Помню, нас собрали всех, родители вещи сдали, родителей — в одно место, нас — в другое. Нас автобусом привезли на Московский вокзал и посадили в состав... Станцию разбомбили в это время. По железной дороге отправлять нас было нельзя. И тогда решено было переправить нас на Урал по водному пути», — рассказала Трубникова.

О самом пароходе женщина помнит мало, поскольку весь путь провела в трюме, изредка выходя на палубу.

«Такая была обстановка... Без еды, без всего, больные все были. Конечно, было тяжело», — вспоминала она.

Отец Людмилы погиб при бомбёжке на заводе, мать умерла от голода. После войны Трубникова осталась в Пермском крае, работала учительницей.

Пароход «Вера Фигнер» нашла группа дайверов на дне реки Сылвы. Он затонул в 1966 году во время зимней стоянки.

Ранее сообщалось, что опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны.