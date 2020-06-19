Опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны

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Архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны опубликовали на сайте российского Минобороны в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны».
Опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны
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Посетители смогут ознакомиться с архивными документами — оперативными и разведывательными сводками Генштаба Красной Армии, сводками с фронтов, шифрограммами, а также воспоминаниями участников первых боёв и дневниковыми записями.

«Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии, нашим частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу Советского Союза», — отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны опубликовало документы о Параде Победы 1945 года в Москве.

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