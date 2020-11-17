В Карачаево-Черкесии провели более 250 тысяч тестов на COVID-19

Около 210,3 тыс. жителей Карачаево-Черкесии прошли тест на COVID-19, что составляет 45% от всего населения республики. Всего с начала пандемии в регионе выполнили 251 976 исследований.

Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. «Охват населения составил 54 122 человека на 100 тыс. населения. По этому показателю Карачаево-Черкесия является лидером Северо-Кавказского федерального округа и заметно превышает среднероссийский показатель», — заявили в ведомстве. Фактическая мощность тестирования в регионе на данный момент составляет 2 тыс. исследований в сутки. Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 22 410 случаев коронавируса.