В Карачаево-Черкесии провели более 250 тысяч тестов на COVID-19

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Около 210,3 тыс. жителей Карачаево-Черкесии прошли тест на COVID-19, что составляет 45% от всего населения республики. Всего с начала пандемии в регионе выполнили 251 976 исследований.
В Карачаево-Черкесии провели более 250 тысяч тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Охват населения составил 54 122 человека на 100 тыс. населения. По этому показателю Карачаево-Черкесия является лидером Северо-Кавказского федерального округа и заметно превышает среднероссийский показатель», — заявили в ведомстве.

Фактическая мощность тестирования в регионе на данный момент составляет 2 тыс. исследований в сутки.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 22 410 случаев коронавируса.

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