В Карачаево-Черкесии провели более 250 тысяч тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Охват населения составил 54 122 человека на 100 тыс. населения. По этому показателю Карачаево-Черкесия является лидером Северо-Кавказского федерального округа и заметно превышает среднероссийский показатель», — заявили в ведомстве.
Фактическая мощность тестирования в регионе на данный момент составляет 2 тыс. исследований в сутки.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 22 410 случаев коронавируса.