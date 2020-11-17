В Госдуме оценили продление дистанционного обучения в Москве

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении дистанционного обучения в старших классах школ Москвы до 6 декабря.

«Я могу только напомнить слова президента, что любые принимаемые решения и ограничительные меры должны быть адекватны существующей угрозе. Москва — самый крупный по населению субъект, и здесь, конечно, рост заболеваемости наиболее интенсивный. Что касается детей, с одной стороны, это решение мэра продиктовано эпидобстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора», — сказал Нилов.

По мнению депутата, если такое решение было принято, то «в основе этого решения были те данные, которые иного решения не позволяли принять».

Ранее мэр Москвы принял решение продлить дистанционное обучение в старших классах Москвы до 6 декабря.

По его словам, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей.