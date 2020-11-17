Дистанционное обучение в старших классах Москвы продлили до 6 декабря

Короткая ссылка
Дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели — до 6 декабря.
Дистанционное обучение в старших классах Москвы продлили до 6 декабря
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6—11-х классах ещё на две недели — до 6 декабря 2020 года», — говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина.

По его словам, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей.

Ранее сообщалось, что студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить