Дистанционное обучение в старших классах Москвы продлили до 6 декабря

Дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели — до 6 декабря.

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6—11-х классах ещё на две недели — до 6 декабря 2020 года», — говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина.

По его словам, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей.

Ранее сообщалось, что студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом.