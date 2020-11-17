Под Владимиром расчистили железнодорожные пути после схода вагонов

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На месте схода с рельсов цистерн с мазутом во Владимирской области расчистили железнодорожные пути.
Под Владимиром расчистили железнодорожные пути после схода вагонов
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«Пути уже расчищены. Прибыл укладочный поезд, проводятся работы по укладке рельсов первого пути», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

На месте происшествия в настоящее время работает специальная техника РЖД.

Авария произошла 16 ноября, на станции Новки-1 Камешковского района с рельсов сошли 30 вагонов, произошёл разлив мазута из шести цистерн. 

Пострадавший в результате инцидента железнодорожник погиб.

Площадь пятна мазута на месте разлива нефтепродуктов составила 12,5 тыс. кв. м.

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