Под Владимиром расчистили железнодорожные пути после схода вагонов

На месте схода с рельсов цистерн с мазутом во Владимирской области расчистили железнодорожные пути.

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«Пути уже расчищены. Прибыл укладочный поезд, проводятся работы по укладке рельсов первого пути», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России. На месте происшествия в настоящее время работает специальная техника РЖД. Авария произошла 16 ноября, на станции Новки-1 Камешковского района с рельсов сошли 30 вагонов, произошёл разлив мазута из шести цистерн. Пострадавший в результате инцидента железнодорожник погиб. Площадь пятна мазута на месте разлива нефтепродуктов составила 12,5 тыс. кв. м.