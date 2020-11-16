Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер
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«Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет», — приводит РИА Новости сообщение ЕДДС Камешковского района.
По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1 — Тереховицы произошёл в 14:07 мск. По данным ГУМЧС по региону, с рельсов сошли 30 вагонов, произошёл разлив шести цистерн с мазутом.
Всего в составе было 64 вагона.
СК и прокуратура проводят проверки.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем.