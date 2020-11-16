Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер

Железнодорожный рабочий, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции Новки-1 во Владимирской области, умер в машине скорой помощи.

«Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет», — приводит РИА Новости сообщение ЕДДС Камешковского района.

По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1 — Тереховицы произошёл в 14:07 мск. По данным ГУМЧС по региону, с рельсов сошли 30 вагонов, произошёл разлив шести цистерн с мазутом.

Всего в составе было 64 вагона.

СК и прокуратура проводят проверки.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.