Площадь разлива мазута под Владимиром превысила 12 тысяч кв. метров
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«По состоянию на 17:32 мск площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тыс. кв. м: два пятна площадью 2,5 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.
В РЖД сообщили, что принимают оперативные меры по предотвращению экологического ущерба в результате схода грузового поезда.
Ранее стало известно, что железнодорожный рабочий, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции Новки-1 во Владимирской области, умер в машине скорой помощи.