Площадь разлива мазута под Владимиром превысила 12 тысяч кв. метров

Площадь пятна мазута на месте разлива нефтепродуктов при сходе цистерн с железнодорожных путей на станции Новки во Владимирской области составляет 12,5 тысячи кв. м.

«По состоянию на 17:32 мск площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тыс. кв. м: два пятна площадью 2,5 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В РЖД сообщили, что принимают оперативные меры по предотвращению экологического ущерба в результате схода грузового поезда.

Ранее стало известно, что железнодорожный рабочий, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции Новки-1 во Владимирской области, умер в машине скорой помощи.