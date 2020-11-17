Под Челябинском взяты подозреваемые в организации незаконной миграции

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В Челябинской области задержаны семеро подозреваемых в организации незаконной миграции.
Под Челябинском взяты подозреваемые в организации незаконной миграции
  • РИА Новости

«Злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли иностранным гражданам поддельные трудовые договоры, документы о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства России, а также незаконно оказывали другие услуги, в том числе оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По словам Волк, по данному факту возбуждены пять уголовных дел, которые соединены в одно производство.

Семеро предполагаемых соучастников задержаны, им предъявлено обвинение по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК России).

Ранее в Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ.

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