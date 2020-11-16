Власти Самарской области поручили решить вопрос с парковками у больниц

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам и ответственным структурам провести работу по организации парковок у медицинских учреждений.
Власти Самарской области поручили решить вопрос с парковками у больниц
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

«Много жалоб об эвакуации автомобилей от лечебных учреждений, когда владельцы в них находятся. Даю поручение проработать этот вопрос», — заявил Азаров.

По его словам, понятно, что этот транспорт может создавать сложности для проезда спецмашин — машин скорой и неотложной помощи, но нужно подходить к вопросу разумно.

«Давайте вместе с ГИБДД отработаем этот вопрос. Каждое лечебное учреждение, подчёркиваю, включая и поликлиническое, первичное отделение, отработаем. Давайте поймём, где лучше оставлять машины», — сказал глава региона.

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