Эпидемиолог оценил ситуацию с тестами на COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил ситуацию с тестами на COVID-19.

В беседе с URA.RU он отметил, что после шестого дня с начала болезни исследование назофарингеального секрета, как правило, неэффективно.

Как считает эксперт, на точность может влиять и правильный забор и транспортировка взятого материала.

«А поздний положительный результат не позволяет полноценно отработать с контактными лицами и предупредить распространение заболевания», — добавил Выгоняйлов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 22 778 случаев заболевания коронавирусом.