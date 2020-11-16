Эпидемиолог оценил ситуацию с тестами на COVID-19

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил ситуацию с тестами на COVID-19.
Эпидемиолог оценил ситуацию с тестами на COVID-19
  • АГН «Москва»

В беседе с URA.RU он отметил, что после шестого дня с начала болезни исследование назофарингеального секрета, как правило, неэффективно.

Как считает эксперт, на точность может влиять и правильный забор и транспортировка взятого материала.

«А поздний положительный результат не позволяет полноценно отработать с контактными лицами и предупредить распространение заболевания», — добавил Выгоняйлов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 22 778 случаев заболевания коронавирусом.

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