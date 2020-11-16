Эпидемиолог оценил ситуацию с тестами на COVID-19
- АГН «Москва»
В беседе с URA.RU он отметил, что после шестого дня с начала болезни исследование назофарингеального секрета, как правило, неэффективно.
Как считает эксперт, на точность может влиять и правильный забор и транспортировка взятого материала.
«А поздний положительный результат не позволяет полноценно отработать с контактными лицами и предупредить распространение заболевания», — добавил Выгоняйлов.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 22 778 случаев заболевания коронавирусом.