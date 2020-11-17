В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- РИА Новости
Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших... увеличилась до 15 403», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 62,8 тыс. военнослужащих сняты с медицинского контроля по коронавирусу.
Ранее стало известно, что в Хакасии заработал мобильный военный госпиталь для лечения COVID-19.