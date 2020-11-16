Фармаколог предупредил об опасности самолечения

Фармаколог Николай Беспалов предупредил об опасности самолечения.

«Нужно начать с того, что самолечение в целом — это плохо, тем более в отношении коронавируса», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, антибиотики при вирусных заболеваниях рекомендованы лишь в случае риска присоединения вторичной инфекции.

Как пояснил Беспалов, антибиотики вызывают много побочных эффектов, могут выработать сопротивляемость к бактериальным инфекциям.

«Сейчас многие бактериальные инфекции лечатся простыми препаратами, но в случае возникновения резистентности таких препаратов будет меньше», — сказал эксперт.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.