Фармаколог предупредил об опасности самолечения

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Фармаколог Николай Беспалов предупредил об опасности самолечения.
Фармаколог предупредил об опасности самолечения
  • РИА Новости

«Нужно начать с того, что самолечение в целом — это плохо, тем более в отношении коронавируса», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, антибиотики при вирусных заболеваниях рекомендованы лишь в случае риска присоединения вторичной инфекции.

Как пояснил Беспалов, антибиотики вызывают много побочных эффектов, могут выработать сопротивляемость к бактериальным инфекциям.

«Сейчас многие бактериальные инфекции лечатся простыми препаратами, но в случае возникновения резистентности таких препаратов будет меньше», — сказал эксперт.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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