Ruptly и ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова

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Видеоагентство Ruptly и телеканал ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова.
Ruptly и ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова
  • © Перевал Дятлова. В стране таинственных знаков
  • vk.com

Проект в точности восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута на перевале, названном позже в честь погибших туристов.

В конце маршрута каждый пользователь попробует самостоятельно ответить на вопрос, что именно случилось с группой Дятлова в начале февраля 1959 года.

Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER.

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