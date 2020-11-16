Ruptly и ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова

Видеоагентство Ruptly и телеканал ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова.

Проект в точности восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута на перевале, названном позже в честь погибших туристов.

В конце маршрута каждый пользователь попробует самостоятельно ответить на вопрос, что именно случилось с группой Дятлова в начале февраля 1959 года.

Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER.