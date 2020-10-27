Стала известна дата премьеры сериала «Перевал Дятлова»

Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER.

В ленте рассказывается о загадочных событиях, произошедших с группой студентов в 1959 году в Уральских горах.

Как сообщили в пресс-службе ТНТ, на экране параллельно развернутся две сюжетные линии. Первая оформлена в виде документальной драмы, в которой кинематографисты попытались максимально достоверно воспроизвести события 1959 года. Для этого были использованы дневники погибших, закрытые данные по делу и материалы доследования.

Вторая линия посвящена расследованию трагедии, которым занимался майор КГБ Олег Костин. По сюжету майор подойдёт к очередному делу нетрадиционным путём и выявит, что поход дятловцев изначально сопровождали необъяснимые события.

Роль Костина исполнил Пётр Фёдоров. Артист рассказал, что история заинтересовала его как темой, так и подходом авторов к проработке сюжета. Кроме того, Фёдоров обнаружил в картине близкий ему подтекст.

«Для меня это история про невозможность себя простить. Сейчас мне 38 лет, и я помню, как родители предупреждали меня о том, что с возрастом я буду иначе расставлять акценты. Возможности отмотать пленку назад не будет. И вот эта невозможность вернуться назад и простить себя может травмировать на всю жизнь любого из нас», — рассказал артист.

Также в сериале задействованы Егор Бероев, Мария Луговая, Алексей Вертков, Владимир Симонов, Павел Ворожцов, Иван Мулин, Алексей Бардуков, Ирина Лукина и другие актёры.

Производством ленты занимались Валерий Федорович и Евгений Никишов. «Перевал Дятлова» — их дебютная режиссёрская работа. В качестве продюсеров они трудились над такими популярными франшизами, как «Полицейский с Рублёвки» и «Гоголь».