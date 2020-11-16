В Подмосковье рассказали о росте рождаемости на 10,5%
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По её словам, в области хорошо развита сеть родильных домов и перинатальных центров. Регион продолжает занимать первое место в ЦФО по рождаемости, передаёт телеканал «360».
«Центры оснащены современным медицинским оборудованием. Здесь созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорождённых», — сказала Светлана Стригункова.
В Росстате посчитали, что за девять месяцев этого года малышей в Подмосковье родилось на 6,4 тыс. больше, чем годом ранее. Это свыше 60 тыс. вместо 54 тыс., как за такой же период прошлого года.
Ранее в Госдуме оценили возможность провести внеочередную индексацию маткапитала.