В Подмосковье рассказали о росте рождаемости на 10,5%

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что рождаемость в Подмосковье выросла на 10,5% за девять месяцев текущего года.

По её словам, в области хорошо развита сеть родильных домов и перинатальных центров. Регион продолжает занимать первое место в ЦФО по рождаемости, передаёт телеканал «360».

«Центры оснащены современным медицинским оборудованием. Здесь созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорождённых», — сказала Светлана Стригункова.

В Росстате посчитали, что за девять месяцев этого года малышей в Подмосковье родилось на 6,4 тыс. больше, чем годом ранее. Это свыше 60 тыс. вместо 54 тыс., как за такой же период прошлого года.

Ранее в Госдуме оценили возможность провести внеочередную индексацию маткапитала.