В больницу Нижнего Тагила поступит новейшее оборудование

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В отделение реанимации хирургического корпуса Демидовской больницы Нижнего Тагила поступит новейшее оборудование на 5 млн рублей.
В больницу Нижнего Тагила поступит новейшее оборудование
  • РИА Новости

Как сообщили URA.RU в мэрии, одно из предприятий города закупило прикроватные мониторы на сумму около 2 млн рублей. Сейчас проводится их монтаж.

Заведующий отделением реанимации Демидовской больницы Марат Маннапов рассказал, что оборудование позволяет наблюдать за показателями искусственной вентиляции лёгких пациента, видеть его электрокардиограмму, пульс, давление.

Также до конца года в больницу поступит партия комплектующих для новых аппаратов ИВЛ, транспортировочные мониторы, оптика и другие медицинские инструменты на сумму около 3 млн рублей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что больницам Санкт-Петербурга предоставят дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты.

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