Спецназ ЮВО провёл учения в Карачаево-Черкесии

Короткая ссылка
Группа спецназа соединения Южного военного округа провела учения в Карачаево-Черкесии.
Спецназ ЮВО провёл учения в Карачаево-Черкесии
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

По сценарию, условные диверсанты попытались прорваться к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации.

Военнослужащие применили комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также станции ближней разведки СБР «Фара». Они выявили маршрут перемещения оппонента в горах и вступили в бой.

Участники манёвров отработали патрулирование местности, захват пленных, организацию засады.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» ЧФ провёл учение по ведению боя с кораблём условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением артиллерийских стрельб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить