Спецназ ЮВО провёл учения в Карачаево-Черкесии

Группа спецназа соединения Южного военного округа провела учения в Карачаево-Черкесии.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

По сценарию, условные диверсанты попытались прорваться к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации.

Военнослужащие применили комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также станции ближней разведки СБР «Фара». Они выявили маршрут перемещения оппонента в горах и вступили в бой.

Участники манёвров отработали патрулирование местности, захват пленных, организацию засады.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» ЧФ провёл учение по ведению боя с кораблём условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением артиллерийских стрельб.