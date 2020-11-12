Ракетный корабль ЧФ провёл учения в Чёрном море

Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» ЧФ провёл учение по ведению боя с кораблём условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением артиллерийских стрельб.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«После идентификации надводного объекта как условного противника, военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части подготовили 100-миллиметровую артустановку А-190 к бою и выполнили наведение на цель. В результате выполнения экипажем МРК «Вышний Волочёк» практических стрельб морская цель была успешно уничтожена», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.

После проведения стрельб корабль приступил к отработке комплекса внутрикорабельных учений в соответствии с планом боевой подготовки.

Ранее экипажи Балтийского флота в Калининграде отработали навыки в борьбе за живучесть корабля в экстремальных условиях.