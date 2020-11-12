Ракетный корабль ЧФ провёл учения в Чёрном море
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«После идентификации надводного объекта как условного противника, военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части подготовили 100-миллиметровую артустановку А-190 к бою и выполнили наведение на цель. В результате выполнения экипажем МРК «Вышний Волочёк» практических стрельб морская цель была успешно уничтожена», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.
После проведения стрельб корабль приступил к отработке комплекса внутрикорабельных учений в соответствии с планом боевой подготовки.
Ранее экипажи Балтийского флота в Калининграде отработали навыки в борьбе за живучесть корабля в экстремальных условиях.