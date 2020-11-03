Экипажи Балтфлота отработали навыки борьбы за живучесть корабля
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Об этом сообщает ОТР.
Занятия проходили в помещениях, имитирующих внутренние отсеки. Одно из испытаний — устранение пробоины, через которую на условный корабль поступала вода. Аварийные бригады заделали дыры в корпусе и осушили полузатопленный отсек.
Другая задача — борьба с внезапным пожаром при взрыве пиропатронов. Участники тренировки провели герметизацию горящего отсека, предотвратили распространение огня и устранили очаги возгорания.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота провели учения по поиску субмарины противника и слежению за ней.