Экипажи Балтфлота отработали навыки борьбы за живучесть корабля

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Экипажи Балтийского флота в Калининграде отработали навыки борьбы за живучесть корабля в экстремальных условиях.
Экипажи Балтфлота отработали навыки борьбы за живучесть корабля
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Об этом сообщает ОТР.

Занятия проходили в помещениях, имитирующих внутренние отсеки. Одно из испытаний — устранение пробоины, через которую на условный корабль поступала вода. Аварийные бригады заделали дыры в корпусе и осушили полузатопленный отсек.

Другая задача — борьба с внезапным пожаром при взрыве пиропатронов. Участники тренировки провели герметизацию горящего отсека, предотвратили распространение огня и устранили очаги возгорания.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота провели учения по поиску субмарины противника и слежению за ней.

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