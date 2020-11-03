Экипажи ЧФ провели учения

Экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота провели учения по поиску субмарины противника и слежению за ней.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информобеспечения флота.

«Экипажи малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец» Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника. Учение проходило в акватории двух морских полигонов в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Роль условного противника выполнял экипаж одной из подводных лодок Черноморского флота», — говорится в сообщении.

По сообщениям сайта Nation News, военные полицейские Южного военного округа провели учения в городских условиях на краснодарском полигоне Молькино.