Лещенко рассказал о трудном положении артистов в период пандемии

Эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что из-за введения ограничений по коронавирусу многие артисты попали в затруднительное материальное положение.

Об этом Лев Лещенко рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я не говорю о наших 20—30 звёздах, да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют. Убили жанр просто, понимаете. У них даже пенсии нет. Пенсионеры хотя бы пенсию получают, а артисты вообще ничего не получают сейчас. Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет. Я знаю пожилых артистов, они не в топе, и они бедствуют. Мы вынуждены содержать коллективы. Хорошо, у меня есть благотворительный фонд, я накопил какие-то деньги, мне друзья помогают. Если б этого не было…», — сказал Лещенко.

Артист, в частности, отметил, что многие отечественные артисты из-за пандемии не имеют никакого дохода уже на протяжении более полугода. При этом они обязаны продолжать платить налоги.

Ранее Валерий Меладзе предложил артистам бойкотировать участие в съёмках новогодних передач.

«Проблема в том, что в результате ситуации, которая связана с пандемией, вся небюджетная, негосударственная сфера оказалась в бедственном положении. То, что сказал Валера Меладзе по поводу бойкота... Думаю, он просто таким образом выступил раздражителем и сфокусировал внимание на этой проблеме», — сказал Лещенко, добавив, что исполнители, конечно, примут участие в новогодних передачах, если они будут.

Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман и актёр театра и кино, певец, телеведущий Михаил Боярский прокомментировали предложение Валерия Меладзе другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены праздничных мероприятий из-за пандемии.