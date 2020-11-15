Бутман оценил высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу

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Анастасия Румянцева
Народный артист России саксофонист Игорь Бутман прокомментировал в беседе с RT предложение Валерия Меладзе другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.
Бутман оценил высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу
  • © Нина Зотина/РИА Новости

«Просто бойкотировать, потому что сейчас мировая беда, что-то бойкотировать и показывать всем видом, что мы возмущены действиями соответствующих людей, которые отвечают за здоровье всего населения, говорить, что мы против, — я не могу этого понять. Есть артисты, которые не зарабатывают столько денег, сколько зарабатывают наши поп-звёзды, выступающие на телевидении. Поэтому сейчас это такой вызов всему сообществу… Я думаю, что найдутся много людей, талантливых, которые готовы в момент бойкота артистов наших известных выступить на этих передачах и получить возможность показать своё искусство на центральном телевидении», — подчеркнул Бутман.

Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса страдает огромное количество людей, не связанных с музыкой и с искусством.

«Это общее горе, мировое, мы должны с ним бороться и давать позитивное настроение», — заключил артист.

Ранее Меладзе заявил, что, возможно, артистам было бы правильно «отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».

Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а «лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ».

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