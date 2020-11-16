Доступ в Мавзолей прекращается с 17 ноября

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Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены прекращается с 17 ноября из-за распространения коронавируса.

«С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет временно прекращён», — приводит РИА Новости сообщение отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Доступ в Мавзолей Ленина закрывался 4 ноября в связи с мероприятиями в честь Дня народного единства.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, осуществляющие выставочную деятельность, должны будут приостановить работу с 16 ноября по 15 января 2021 года.

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