Минкультуры опубликовало приказ о приостановке работы музеев в Москве

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Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, осуществляющие выставочную деятельность, должны будут приостановить работу с 16 ноября по 15 января 2021 года.
Минкультуры опубликовало приказ о приостановке работы музеев в Москве
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Приказ опубликован на сайте Минкультуры.

«Приостановить с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций», — говорится в документе.

Также министр подписала приказ, согласно которому максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах Москвы ограничивается до 25%. 

«Обеспечить с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно осуществление организации мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий.

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