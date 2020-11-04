ФСО напомнила о закрытии Кремля и мавзолея 4 ноября

Доступ посетителей в Московский Кремль, мавзолей Ленина, а также к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 4 ноября в связи с мероприятиями в честь Дня народного единства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2020 года проход посетителей в Московский Кремль, мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Допуск посетителей в Оружейную палату и «Алмазный фонд» будет производиться через Боровицкий проход.

Ранее в Роструде напомнили о сокращённой рабочей неделе.