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ФСО напомнила о закрытии Кремля и мавзолея 4 ноября

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Доступ посетителей в Московский Кремль, мавзолей Ленина, а также к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 4 ноября в связи с мероприятиями в честь Дня народного единства.
ФСО напомнила о закрытии Кремля и мавзолея 4 ноября
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2020 года проход посетителей в Московский Кремль, мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Допуск посетителей в Оружейную палату и «Алмазный фонд» будет производиться через Боровицкий проход.

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