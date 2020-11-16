В Подмосковье число коек для пациентов с коронавирусом увеличат до 19 тысяч

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будет увеличено до 19 тыс., однако на этом увеличение коечного фонда будет остановлено.

Об этом информирует телеканал «360».

«Мы видим, что по всей стране, по всему миру, и в частности в Подмосковье, эпидемия заставляет нас быть предельно внимательными во всех смыслах. Прежде всего к нашим жителям и к тем направлениям, которые требуют особого внимания, особой нагрузки, особого профессионализма. Поэтому, как и прежде, система здравоохранения у нас напряжённо работает... Мы создаём дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тыс. коек. А дальше наша задача — не превышать этот порог», — заявил Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что также стоит задача оставить в резерве часть из 19 тыс. коек, которые будут запущены до 1 декабря. На данный момент в разных госпиталях Подмосковья находится 20—25% свободных коек.

По сообщениям портала «Юга.ру», в Адыгее подготовят 200 мест в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19.