В Калининграде идёт проверка по факту отравления школьников

В Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении питания школьников и законодательства об обеспечении безопасности детей в образовательной организации», — рассказали в прокуратуре Калининградской области, добавив, что намерены принять «исчерпывающие» меры прокурорского реагирования.

Дело находится на контроле начальника регионального управления Следственного комитета Дмитрия Бочарова.

Также стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу школьной столовой.

Как сообщал сайт kp.ru, в феврале следователи проводили проверку по факту отравления 12 школьников в деревне Карлук в Иркутской области.