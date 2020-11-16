Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации педагогов

Упрощённый порядок аттестации педагогов и лицензирования образовательных учреждений в России необходимо продлить на 2021 год. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год», — цитирует ТАСС Мишустина.

Российский премьер напомнил, что особый порядок в этой сфере был установлен в 2020 году, что упростило работу образовательных организаций и педагогов в условиях пандемии.

Ранее Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.