Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации педагогов

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Упрощённый порядок аттестации педагогов и лицензирования образовательных учреждений в России необходимо продлить на 2021 год. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации педагогов
  • Reuters

«Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год», — цитирует ТАСС Мишустина.

Российский премьер напомнил, что особый порядок в этой сфере был установлен в 2020 году, что упростило работу образовательных организаций и педагогов в условиях пандемии.

Ранее Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

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