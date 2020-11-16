Во Владивостоке рассказали об эпидемической ситуации в школах

Во Владивостоке 18 классов в девяти школах продолжают оставаться на карантине после окончания школьных каникул, которые были продлены на неделю, до 14 ноября, в связи с пандемией.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«На сегодняшний день все 78 муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока начали свою работу в штатном режиме. Дети сели за парту и будут обучаться в очном формате. На карантине у нас продолжают оставаться 18 классов в девяти школах, но хочу сказать, что на конец первой четверти у нас 169 классов было закрыто в 39 школах Владивостока. Увеличение продолжительности каникул и выполнение санитарно-эпидемиологических норм дало положительный эффект», — отметила и. о. начальника общего отдела управления по работе с муниципальными учреждениями образования Антонина Николаева.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.