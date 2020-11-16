Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи
- РИА Новости
«Тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Её обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей», — приводятся на сайте партии слова Андрея Турчака.
По его словам, инициатива требует широкого общественного обсуждения и согласия.
«А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме», — резюмировал он.
В июле спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о перспективах законопроектов о защите прав детей. Один из проектов внесён депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Документ предусматривает поправки в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы и в закон о полиции. Поправки в Семейный кодекс инициированы членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.
Как отметил Володин, в первую очередь документы нужно обсудить с родительским сообществом и специалистами. Законопроекты будут направлены в федеральные и региональные органы власти, а также в Общественную палату.
По словам Володина, нужно делать всё для укрепления семьи, а детей не должны отбирать у родителей под надуманными предлогами.