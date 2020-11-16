Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи

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Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал отложить рассмотрение законопроекта о порядке изъятия детей из семьи через суд.
Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи
  • РИА Новости

«Тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Её обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей», — приводятся на сайте партии слова Андрея Турчака.

По его словам, инициатива требует широкого общественного обсуждения и согласия.

«А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме», — резюмировал он.

В июле спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о перспективах законопроектов о защите прав детей. Один из проектов внесён депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Документ предусматривает поправки в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы и в закон о полиции. Поправки в Семейный кодекс инициированы членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

Как отметил Володин, в первую очередь документы нужно обсудить с родительским сообществом и специалистами. Законопроекты будут направлены в федеральные и региональные органы власти, а также в Общественную палату.

По словам Володина, нужно делать всё для укрепления семьи, а детей не должны отбирать у родителей под надуманными предлогами.

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