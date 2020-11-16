В Москве стартовал чемпионат «Абилимпикс-2020»

В Москве начался VI Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Турнир продлится до 20 ноября в очно-дистанционном формате. В нём примут участие 885 победителей отборочного тура. В основном это студенты (375 человек) и школьники (365 человек). Ещё 145 участников — уже состоявшиеся специалисты.

Победители представят Москву на VI Национальном чемпионате, который пройдёт с 23 по 29 ноября.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приглашают принять участие в ежегодной выставке «Добрых рук мастерство», приуроченной к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.