В Госдуме оценили идею снижения проходного барьера на выборах до 3%

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова снизить процентный барьер на выборах в Госдуму.

«Инициатив можно много выдвигать в плане выборного законодательства. Я думаю, что это вызвано тем, что, к сожалению, нет шансов у малых партий, каких-то других политических новых объединений попасть в Госдуму. Поэтому они рассчитывают, что за счёт снижения барьера они всё-таки смогут получить какое-то минимальное представительство. С точки зрения расширения этого представительства — конечно, оно должно быть. Но так с бухты-барахты получить широкую поддержку избирателей весьма затруднительно», — пояснил парламентарий.

Ранее Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах в Госдуму.

Подробнее — в материале RT.