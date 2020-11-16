В Госдуме оценили идею снижения проходного барьера на выборах до 3%

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова снизить процентный барьер на выборах в Госдуму.
В Госдуме оценили идею снижения проходного барьера на выборах до 3%
  • АГН «Москва»
  • © Любимов Андрей

«Инициатив можно много выдвигать в плане выборного законодательства. Я думаю, что это вызвано тем, что, к сожалению, нет шансов у малых партий, каких-то других политических новых объединений попасть в Госдуму. Поэтому они рассчитывают, что за счёт снижения барьера они всё-таки смогут получить какое-то минимальное представительство. С точки зрения расширения этого представительства — конечно, оно должно быть. Но так с бухты-барахты получить широкую поддержку избирателей весьма затруднительно», — пояснил парламентарий.

Ранее Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах в Госдуму. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить