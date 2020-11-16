В Госдуме оценили идею снижения проходного барьера на выборах до 3%
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«Инициатив можно много выдвигать в плане выборного законодательства. Я думаю, что это вызвано тем, что, к сожалению, нет шансов у малых партий, каких-то других политических новых объединений попасть в Госдуму. Поэтому они рассчитывают, что за счёт снижения барьера они всё-таки смогут получить какое-то минимальное представительство. С точки зрения расширения этого представительства — конечно, оно должно быть. Но так с бухты-барахты получить широкую поддержку избирателей весьма затруднительно», — пояснил парламентарий.
Ранее Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах в Госдуму.
Подробнее — в материале RT.