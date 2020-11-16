Проходной барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3%

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах в Госдуму. Копия письма на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой есть в распоряжении RT.
Проходной барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3%
  • © duma.gov.ru

В своём обращении политолог отметил, что сегодняшний барьер в 5% фактически снижает репрезентативность парламента, когда партия, набравшая 6% голосов избирателей, получает порядка 15—16 мест по федеральным спискам, а партия, за которую проголосовали 3%, не получает ни одного места.

Увеличить шанс на повышение репрезентативности парламента и активности избирателей на выборах, в первую очередь за счёт сторонников малых партий, можно было бы с помощью снижения процентного барьера, считает политолог.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность снижения барьера, необходимого для прохождения партии по федеральным спискам в Государственную думу, до 3% голосов избирателей», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму в 2021 году планируется использовать электронное дистанционное голосование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить