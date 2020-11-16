В России за сутки умерли 303 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки подтверждено 303 летальных случая... За весь период по России умерли 33 489 человек», — говорится в заявлении.
Днём ранее в России умерли 352 пациента с коронавирусом.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.