В России за сутки умерли 303 пациента с коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 303 летальных случая среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. За всё время эпидемии в стране скончались 33 489 человек с коронавирусом.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «За последние сутки подтверждено 303 летальных случая... За весь период по России умерли 33 489 человек», — говорится в заявлении. Днём ранее в России умерли 352 пациента с коронавирусом. Глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.