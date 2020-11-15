В России за сутки умерли 352 пациента с коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 352 летальных случая среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. За всё время эпидемии в стране скончались 33 186 человек с COVID-19.

РИА Новости

«За последние сутки подтверждено 352 летальных случая... За весь период по России умерли 33 186 человек», — говорится в сообщении. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Днём ранее в России умер 391 пациент с коронавирусом. Глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.