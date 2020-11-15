В России за сутки умерли 352 пациента с коронавирусом

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За сутки в России зарегистрировано 352 летальных случая среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. За всё время эпидемии в стране скончались 33 186 человек с COVID-19.
В России за сутки умерли 352 пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

«За последние сутки подтверждено 352 летальных случая... За весь период по России умерли 33 186 человек», — говорится в сообщении.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Днём ранее в России умер 391 пациент с коронавирусом.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.

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